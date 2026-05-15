Ya está abierta la inscripción del “Concurso para Músicxs de Escobar” que permite a artistas locales acceder de manera gratuita y con acompañamiento profesional a la grabación de su material discográfico. La iniciativa busca impulsar y visibilizar el talento local, promoviendo nuevos espacios de desarrollo para músicos de todo el distrito.
Está dirigida a solistas y bandas de folclore o tango, integradas por vecinos residentes en el partido de Escobar de entre 15 y 70 años de edad que cuenten con canciones propias y un proyecto musical en desarrollo. En el caso de los grupos musicales, al menos el 90% de sus integrantes deberán acreditar residencia en el distrito con una antigüedad mínima de cinco años. Quienes quieran participar deberán enviar su material y propuesta artística por correo electrónico a musicxsdeescobar@gmail.com. La inscripción permanecerá abierta hasta el 1 de julio.
El concurso, impulsado por el diputado provincial Leo Moreno y financiado a través de la Cámara de Diputados bonaerense, otorgará al proyecto seleccionado 30 horas de grabación en estudio, además de producción artística y acompañamiento profesional a cargo del reconocido músico y productor Federico Pecchia.
«Concurso para Músicxs de Escobar»: artistas locales podrán grabar su disco gratis
