Apareció un jabalí cerca del Centro de Zoonosis: activación de protocolo y sospechas de mascotismo

En la madrugada del martes, aproximadamente a las 4 AM, un vecino alcanzó a sacarle una foto a un jabalí caminando en las inmediaciones del Centro de Zoonosis, en Belén de Escobar. Esa imagen le fue enviada a las autoridades de ese mismo centro, lo que hizo que se active un protocolo de prevención similar al del sábado ante la aparición de un puma en la zona de El Cazador. Esa acción implica darle aviso a la Dirección de Flora y Fauna y a la Policía Rural del gobierno provincial. Dicho procedimiento cuenta con la colaboración de Defensa Civil y Zoonosis de la Municipalidad de Escobar. El avistamiento se dio en una zona de esa localidad que está muy cerca de decenas de hectáreas de campo abierto.



A diferencia del caso del puma, cuya imagen registró una cámara de seguridad el sábado a las 1:50 AM, el jabalí no es una especie autóctona de la región, lo que hace crecer la sospecha de mascotismo, es decir, la práctica ilegal de tener animales silvestres o autóctonos en cautiverio dentro de un domicilio, tratándolos como animales de compañía.



El jabalí, en nuestro hábitat, es considerado una especie invasora, ya que puede generar daños ambientales y riesgos. Pueden desplazarse largas distancias en búsqueda de alimento y refugio, y si bien suelen evitar el contacto con personas, pueden reaccionar de manera agresiva si se sienten amenazados o acorralados. El protocolo incluye el relevamiento de la zona y avanzar, en caso de ser necesario, con tareas de captura del animal.



Ante un eventual nuevo avistamiento, se recomienda no acercarse, no perseguir ni intentar acorralar al animal y comunicarse de inmediato con Defensa Civil (103), 11 3554-6825 o con Ojos y Oídos en Alerta, disponible a través de www.escobar360.gob.ar.