Axel Kicillof visitó MALBA Puertos y junto a Sujarchuk se reunió con empresarios de la región

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, visitó por primera vez MALBA Puertos junto al intendente Ariel Sujarchuk, tras recibir una invitación de Eduardo Costantini, presidente de la Fundación MALBA. Durante la visita, el desarrollador destacó: “Con mucha alegría le mostramos al gobernador este espacio abierto al público, con entrada gratuita, y le contamos todo lo que el MALBA hace por la comunidad, creando un impacto positivo en la región y la Provincia”.



Previamente, Kicillof y Sujarchuk mantuvieron un encuentro con empresarios del distrito y de la región en el Parque Industrial de Loma Verde. Allí se conversó sobre la situación actual del sector productivo y se analizaron los desafíos que atraviesa la industria nacional.



“Ambos seguimos ocupados en proteger, mantener y ampliar nuestro tejido productivo, tan golpeado por la política económica del gobierno nacional. Por eso tenemos reuniones permanentes para escuchar a los empresarios y encontrar juntos soluciones. En Escobar y en toda la provincia de Buenos Aires, la industria es un factor clave no solo económico, sino también social”, expresó Sujarchuk.



La jornada incluyó además una visita a Pixart Argentina, empresa dedicada al desarrollo de hardware y software que logró ser socia estratégica de Qualcomm en Latinoamérica. Ubicada en Loma Verde, esta fábrica inteligente emplea procesos de nanotecnología y robótica de precisión para producir computadoras de alta gama con ingeniería 100% local.



De los encuentros en el Parque Industrial también participaron el ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica de la Provincia, Augusto Costa; y los subsecretarios Ariel Aguilar y Mariela Bembi.