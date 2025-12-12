Mercado de Oportunidades: se conocieron los precios del Hot Sale escobarense

El Mercado de Oportunidades regresa con su edición navideña y podrás encontrar desde pelotas a $6.000 y celulares a $140.000, hasta televisores LED desde $240.000, ideales para elegir los regalos de estas fiestas. Del 12 al 14 de diciembre, en el Predio Floral (Mateo Gelves 1050), de 10 a 19 horas, habrá ofertas increíbles en electrodomésticos, juguetes, alimentos, indumentaria y mucho más.



Además, quedan las últimas entradas para los shows. El viernes 12 se realizará la fiesta cumbiera «Sin Miedo», con las actuaciones de Nico Mattioli, Jambao, Dany Lescano y Supermerk2. El sábado 13, Diego Topa presentará un espectáculo infantil para toda la familia. Las entradas se retiran en la boletería del Teatro Seminari Cine Italia (Mitre 451, Belén de Escobar) canjeando cada una por cuatro alimentos no perecederos. El horario de atención es de lunes a viernes de 8 a 20 horas, y los fines de semana varía según la disponibilidad del teatro.



En tecnología, se podrá encontrar auriculares inalámbricos a $18.000, parlantes JBL a $39.999, y joystick para PlayStation 5 a $119.000, además de exprimidores Steel House a $24.999. También habrá promociones en fiambres, bebidas y otros alimentos así como pileta de lona a $59.999 o perfumes Victoria ‘s Secret a $29.000.