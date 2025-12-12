Escobar Vuela 2025: una segunda edición colmada de adrenalina y emoción

Cielos vibrantes, motores rugiendo y acrobacias que sorprendieron a todo el público. Así se vivió la segunda edición de Escobar Vuela, el gran evento aeronáutico organizado por la Municipalidad y el Aeroclub Local que volvió a convocar a miles de vecinos del partido y de toda la región en el Aeródromo de Belén de Escobar, destacándose como una de las propuestas más atractivas del fin de semana largo.



Durante toda la jornada del domingo, 14.000 personas disfrutaron de vuelos rasantes, maniobras de precisión. Las aeronaves surcaron el cielo dejando estelas de colores, mientras el sonido de los motores hizo vibrar a cada espectador y convirtió el predio en una verdadera fiesta aérea.



Este año, la exposición redobló su apuesta: se presentaron aviones y helicópteros de fuerzas federales y provinciales junto a aeronaves privadas y unidades históricas que forman parte del patrimonio aeronáutico nacional. Contó con la participación de destacados referentes de la aviación nacional como Jorge Malatini, uno de los principales exponentes de acrobacia aérea del país, con un PITTS S-1; Gerardo Sánchez con un FLEET 2 LV-MAA, el biplano más antiguo en vuelo del país; Ignacio Crowder, de Vintage Aviation, con un MK IV de la Segunda Guerra Mundial; Sergio Ribeiro y Emanuel Cattozzo con dos RANS S9; y José Basilico con un PITTS S-1. Además, el evento tuvo demostraciones y destrezas vinculadas a intervenciones policiales, junto con la presencia de la Fuerza Aérea Argentina y el Comando de Aviación del Ejército Argentino. La participación de la Prefectura Naval, Gendarmería Nacional, la Policía Federal y Bonaerense permitió nuevamente reunir en un mismo espacio a los protagonistas del presente y la historia de la aviación argentina.



“Vivimos una experiencia verdaderamente emocionante junto a todas las personas que se acercaron al aeródromo para disfrutar de esta segunda edición de Escobar Vuela, un evento que pone a Escobar en el centro de la aviación civil y del entretenimiento”, afirmó el intendente Ariel Sujarchuk, quien recorrió la muestra y dialogó con pilotos, escuadrones y organizadores. “Esta edición volvió a demostrar el valor de la sinergia construida entre las fuerzas federales y provinciales, el Aeroclub local y el Municipio, una articulación que fortalece la cultura aeronáutica en nuestro distrito y proyecta su alcance a toda la región”, agregó.



El público también tuvo la oportunidad de acercarse a las aeronaves en exposición, conocer su historia, interactuar con pilotos y participar de actividades recreativas. Por otra parte, uno de los momentos más esperados fue la llegada de Papá Noel en helicóptero para sorprender a las familias y recibió en persona las cartitas de los más chicos. En la previa de las fiestas, el Aeroclub se convirtió en un punto mágico de encuentro donde los niños pudieron entregarle sus deseos y llevarse un regalo especial. Una vez más, el acceso se realizó mediante una contribución solidaria destinada al programa Escobar Hambre Cero, permitiendo que el evento combine entretenimiento, cultura y compromiso social.