Plan de Ordenamiento de Tránsito: cambios en las colectoras en Inmigrantes y Garín

La Municipalidad de Escobar implementará un reordenamiento del tránsito sobre las colectoras de la Autopista Panamericana, con el objetivo de mejorar la fluidez en los accesos más utilizados de Belén de Escobar y Garín. Las modificaciones que también incluye el cambio de circulación en unas 80 cuadras que pasaron a hacer de sentido único, con estacionamiento permitido sobre la derecha, comenzarán a regir el 2 de enero de 2026, en el marco del Plan Integral de Ordenamiento de Tránsito y Movilidad Urbana, aprobado por unanimidad en el Honorable Concejo Deliberante.



Belén de Escobar



Para agilizar el cruce entre avenida de los Inmigrantes y Panamericana —uno de los accesos con mayor movimiento diario— se implementará sentido único en ambas colectoras:



Colectora Este: mano única hacia el norte, desde Las Casuarinas hasta la unión con Docente Angélica Serantes de Álvarez.



Colectora Oeste: mano única hacia el sur, entre Artigas y César Díaz.



Garín



En la zona de El Curvón, otro punto crítico de circulación, también habrá cambios:



La Colectora Oeste será mano única hacia el sur, desde Corrientes hasta Mendoza y desde General Las Heras hasta la avenida Belgrano.



Además, dos calles que conectan con colectora modificarán su sentido:



Tucumán tendrá mano única desde Colectora Oeste hasta H. Yrigoyen (sentido este-oeste) y Corrientes será mano única desde H. Yrigoyen hasta Colectora Oeste (sentido oeste-este).



Para garantizar una transición ordenada, la Agencia Municipal de Tránsito y Transporte llevará adelante señalización anticipada, recorridos informativos y acciones de comunicación en los barrios. Los detalles pueden consultarse en www.escobar.gob.ar/nuevosentidovial.