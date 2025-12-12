Se realizó el acto de jura de Concejales y autoridades del Concejo Deliberante de Escobar

Ayer en el Honorable Concejo Deliberante de Escobar se llevó a cabo la Sesión Preparatoria en la que juraron doce Concejales/as que inician su mandato, junto a las autoridades del HCD. El encuentro estuvo encabezado por el intendente Ariel Sujarchuk, quien remarcó la importancia de los acuerdos entre las distintas fuerzas políticas para la aprobación de Ordenanzas durante sus diez años de gestión. “Lograr este tipo de consensos ordena la ciudad y esa es la razón por la que estamos acá”, afirmo. Por su parte, María Laura Guazzaroni, que renovó su mandato como Presidenta del HCD, se refirió a la importancia del trabajo parlamentario con los distintos bloques. “La unanimidad es una responsabilidad muy grande, es un ejercicio democrático”, planteó.

Los/as Concejales/as que juraron son los/as siguientes:

Por la alianza Unión por la Patria: María Laura Guazzaroni , Laura Cejas, Gabriela Gorrosito, Andres Mucilli, Roberto Bufelli, Claudia Ledesma y Cristian Pisaco.

Por la alianza La Libertad Avanza: Eduardo Gianfrancesco, Soledad Müller, Damián Pérez, Luz Camaño y Cristian Vila.