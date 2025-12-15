Atlético Escobar enfrentará a Lima FC por la 3ra ronda del Regional Amateur

Luego de eliminar a Las Malvinas de La Plata de manera convincente, Atlético Escobar enfrentará a Lima FC por la tercera ronda de la Bonaerense Norte del Torneo Federal Regional Amateur. El partido de ida se jugará el domingo 14 desde las 19 horas en la cancha limeña de 1 y 12. La revancha está prevista para el domingo 21, en el estadio de Deportivo Armenio. En caso de igualdad en puntos y diferencia de goles, no habrá alargue y la llave tendrá definición por penales.



Atlético Escobar llega con un récord de cuatro victorias y dos empates, 10 goles a favor y la valla invicta, lo que habla de su fortaleza defensiva. En tanto, Lima FC compartió el grupo 5 con Atlético Baradero, Inter de Florencio Varela y Central Buenos Aires de Zárate. Se ubicó segundo, con 11 puntos (tres victorias, dos empates, una derrota, 14 goles a favor y seis en contra). En la segunda ronda enfrentó a Atlético Paraná de San Nicolás. Lo derrotó 3 a 0 de visitante, pero cayó 3 a 1 de local. Por la diferencia de goles, logró el pase a esta instancia.



El ganador de la llave se enfrentará en la Cuarta Ronda al vencedor del cruce entre Napoli Argentino (Ranelagh) y Uribelarrea FC. Esa instancia ya comenzará el primer fin de semana de enero, luego del receso de la competencia por las fiestas de Navidad y Año Nuevo.