Ariel Sujarchuk: “Llevamos 10 años construyendo juntos el futuro que siempre soñamos»

Se cumplieron 10 años del primer día de gestión del intendente Ariel Sujarchuk, quien realizó un balance positivo de su década a cargo del Municipio de Escobar y habló sobre la transformación del distrito: “Estamos orgullosos por todo lo realizado, pero mantenemos la humildad ya que sabemos todo lo que falta por hacer. Desde hace 10 años estamos construyendo juntos y entre todos, el futuro que siempre soñamos. Y para hacerlo, fuimos contra la corriente y el viento de frente: dejamos atrás un Escobar en el que no había nada y construimos un Escobar que hoy es vanguardia en infraestructura, seguridad, salud, educación, inclusión social y producción”.



Sujarchuk se refirió a la fortaleza y al progreso de la gestión local a pesar de los vaivenes sociales y políticos del país: “Pasamos la pandemia, tres presidentes y atravesamos una profunda y constante crisis económica en la Argentina. Pero con planificación estratégica y mirada a largo plazo logramos un crecimiento histórico”.



Durante su exposición, Sujarchuk enumeró algunos de los principales logros en materia de infraestructura, seguridad, salud, educación y empleo: “Tenemos números récord en nuevos asfaltos, pavimentos, estabilizados, alumbrado LED y ampliación de las redes de agua corriente, cloacas y gas. También creamos nuestra Policía Municipal y construimos el Centro de Monitoreo más moderno e innovador de toda la Provincia. Alcanzamos la tasa de mortalidad infantil más baja de la historia. Nos convertimos en el único municipio de la Argentina que administra todos los niveles educativos y hace unos meses anunciamos inversiones millonarias para generar 4 mil empleos en los próximos años. Todo esto es porque dejamos atrás el Municipio analógico y burocrático y nos convertimos en un Estado Dinámico, Ágil, Sencillo y Eficiente”.



Por último, el jefe comunal proyectó lo que viene en sus dos últimos años de mandato: “Tenemos la experiencia para potenciar las políticas y los programas de inclusión social que nos permitan elevar la calidad de vida de todos los vecinos y vecinas. También tenemos la fuerza de saber sortear los contratiempos y la convicción para seguir construyendo el Escobar del Centenario y una vida mejor para la comunidad actual y las próximas generaciones”.