Abrió el Mercado de Oportunidades Navideño: hasta el domingo, ofertas imperdibles

Ya abrió el Mercado de Oportunidades Navideño y durante todo el fin de semana ofrece promociones especiales para adelantar las compras de fin de año. Vecinas y vecinos pueden encontrar precios accesibles en tecnología, electrodomésticos, juguetes, alimentos, indumentaria y otros productos de primera necesidad.



Entre los valores más destacados se encuentran pelotas desde $6.000, garrafas de 10 kg a $15.000, pan dulce desde $2.500, helados desde $1.000, celulares a $140.000, televisores LED desde $240.000, auriculares inalámbricos a $18.000, parlantes JBL a $39.999, joystick para PlayStation 5 a $119.000 y piletas de lona a $59.999. También hay exprimidores a $24.999 y perfumes Victoria’s Secret a $29.000, entre otras opciones.



El Mercado funciona en el Predio Floral de Belén de Escobar (Mateo Gelves 1050) y, además de las ofertas, suma propuestas culturales para toda la familia. Hoy viernes se presenta la fiesta cumbiera “Sin Miedo”, con Nico Mattioli, Jambao, Dany Lescano y Supermerk2, mientras que mañana sábado será el turno de Diego Topa, con un espectáculo infantil para disfrutar con los más chicos.



El domingo habrá una actividad especial: por única vez en Escobar se exhibirá el Cáliz de la Paz, obra del orfebre Juan Carlos Pallarols, confeccionada con balas fundidas provenientes de distintos conflictos bélicos. Será de 13:30 a 16 horas, y quienes visiten el Mercado podrán cincelar y dejar su huella en esta pieza que será entregada al Papa León XIV.