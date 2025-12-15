Finde en Escobar: Mercado de Oportunidades Navideño con shows de Topa y Sin Miedo, Mauricio Dayub y Alma Bohemia

Llega otro fin de semana al partido de Escobar y una vez más se encuentra cargado de múltiples actividades ideales para disfrutar con amigos o en familia, entre las que se destaca una nueva edición del Mercado de Oportunidades Navideño con la presentación de Topa y la fiesta Sin Miedo, la obra “El Equilibrista” protagonizada por Mauricio Dayub y el festival Alma Bohemia, además de otras propuestas culturales.



Las actividades comienzan este viernes, a partir de las 10 horas en el Predio Floral (Mateo Gelves 1050, Belén de Escobar) con el Mercado de Oportunidades Navideño que contará con descuentos y precios muy accesibles. El hot sale escobarense se desarrollará durante todo el fin de semana y tendrá dos grandes shows: el viernes 12 se realizará la fiesta cumbiera “Sin Miedo”, con la actuación de Nico Mattioli, Jambao, Dany Lescano y Supermerk2, y el sábado 13 será la presentación de Diego Topa con un espectáculo infantil para toda la familia. Ambos shows tendrán lugar a las 19 horas en el escenario Campanario del predio.



También el viernes, desde las 16 horas en el Parque Papa Francisco (Av. El Dorado 1900, Ingeniero Maschwitz), se realizará un nuevo festival Alma Bohemia con temática navideña que tendrá shows musicales de bandas locales, puestos de artesanías, food trucks, artistas itinerantes y espectáculos circenses. La experiencia se repetirá el sábado y domingo. Luego, a las 18 horas en el skatepark del parque El Dorado (Av. El Dorado y La Plata, Ingeniero Maschwitz) se desarrollará la jornada cultural JuveActiva con un taller de freestyle, BMX y skate. Además, a la misma hora en la Plaza Lambertuchi (Colón y Ameghino, Belén de Escobar), habrá clases de básquet y más tarde, a las 20 horas en la Casa de la Cultura (Mitre 450, Belén de Escobar), tendrá lugar el habitual taller de danza urbana.



El sábado, a partir de las 10 horas en el anfiteatro El Dorado (El Dorado y Las Heras, Ingeniero Maschwitz), se realizará el taller de percusión Metabombo a cargo del profesor Camilo Carabajal. Por su parte, desde las 14 horas en la Plaza Lambertuchi, se llevará a cabo una edición navideña de la Feria Friki con shows en vivo, K-Pop, espacios de dibujo, cosplay, karaoke y trivias. Más tarde, a las 17 horas en el Centro Cultural Campiglia (Mitre 797, Belén de Escobar), tendrá lugar la muestra de cierre de año de los talleres de arte a cargo de Diana Lelez. Luego, a las 19 horas en el Centro Cultural Campiglia habrá una función dedicada a Narciso Ibáñez Menta como parte del club de video con análisis y debate a cargo de Gustavo Issetta. Por la noche, a las 21 horas en el Teatro Seminari Cine Italia (Mitre 451, Belén de Escobar), se podrá disfrutar del espectáculo “El Equilibrista” protagonizado por Mauricio Dayub.



Por último, el domingo el Cine Italia proyectará las películas “Zootopia 2” a las 12:30 y 15 horas, y “Five Nights at Freddy’s” a las 22 horas.