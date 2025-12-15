El Mercado de Oportunidades suma otra atracción: el domingo se exhibirá el Cáliz de la Paz que se le entregará al Papa en el Vaticano

Por única vez, se exhibirá en Escobar el Cáliz de la Paz que se creó para ser entregado al Papa León XIV. Será este domingo durante la edición navideña del Mercado de Oportunidades que tendrá lugar en el Predio Floral de Belén de Escobar (Mateo Gelves 1050). Esta obra, realizada por el reconocido orfebre argentino Juan Carlos Pallarols y elaborada con balas fundidas provenientes de distintos conflictos bélicos, es un gesto artístico y humanitario que busca promover la unión y la reconciliación entre los pueblos.



El cáliz fue concebido para ser entregado al Papa León XIV, y antes de viajar a Roma, Pallarols ha decidido que recorra varios distritos de todo el país, siendo Escobar una de las sedes elegidas para su exhibición. Durante la jornada de exhibición, de 13.30 a 16 horas, habrá una charla sobre el proceso de creación con el equipo de Juan Carlos Pallarols.



Además, está previsto que la pieza llegue a Chiclayo, ciudad peruana donde León XIV fue obispo, completando así un recorrido nacional e internacional que destaca la importancia del arte como puente de paz y esperanza.