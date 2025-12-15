Escobar, anfitrión de un encuentro estratégico para el futuro de la inteligencia artificial

El Municipio de Escobar fue sede del Pre – India AI Impact Summit 2025, un encuentro que anticipa el India AI Impact Summit 2026, uno de los principales foros internacionales dedicados a promover una inteligencia artificial eficiente, inclusiva y orientada al impacto real.





El intendente Ariel Sujarchuk participó del evento acompañado por el embajador de la India, Ajaneesh Kumar, el Director de Relaciones Internacionales del Instituto de Innovación Digital, Claudio Martínez; y el Cofundador y CEO de Innova Tools, Javier Parysow.





“Este evento es organizado por la embajada, y nosotros tenemos el enorme gusto y placer de ser los anfitriones. India es una potencia mundial en desarrollo que ha entendido la revolución tecnológica y el mundo que viene, y se ha posicionado firmemente en ese lugar”, explicó Sujarchuk. Y agregó: “La generosidad del embajador, al ofrecernos capacitación, integrarnos y permitirnos ser parte de este Summit, representa una gran oportunidad que más de 300 empresarios de nuestro distrito hoy presentes valoran profundamente”.





“Cualquier desarrollo en el ámbito de la inteligencia artificial debe tener en cuenta al ser humano y su desarrollo. Porque, al fin y al cabo, el propósito de cualquier avance tecnológico, es para el beneficio de la humanidad. Este pensamiento es el que compartimos con el intendente Ariel Sujarchuk, quien es un experto en este tema. Por eso guardamos un vínculo especial con él y con el pueblo escobarense que acompaña estas iniciativas”, expresó el embajador Ajaneesh Kumar. Además, desde la embajada, se anunciaron becas para estudiantes e investigadores escobarenses, con el objetivo de promover intercambios culturales, sociales y principalmente empresariales.





A lo largo de la jornada se abordaron los principales ejes del India AI Impact Summit 2026, entre ellos la implementación de una IA eficiente y responsable en servicios públicos y procesos críticos; el desarrollo de Infraestructura Digital Pública como base para la innovación inclusiva; el diseño de modelos de IA de bajo cómputo, accesibles y escalables; la creación de ecosistemas colaborativos entre gobiernos, universidades y empresas; programas de capacitación y reconversión digital; el impulso de proyectos piloto en educación, salud, ciudades inteligentes, industria y PyMEs; y aplicaciones de IA vinculadas a sostenibilidad, eficiencia energética y gestión ambiental.





El evento contó con un panel de discusión moderado por Claudio Martínez, con la participación del intendente Sujarchuk; el director de New Business Development de Easy Commerce – CACE, Marcos Suárez Alais, y el CEO de Innova Tools, Javier Parysow. Finalmente, se realizó un cóctel de networking, bajo un formato B2B/B2G que facilitó reuniones breves entre participantes para explorar colaboraciones entre empresas, gobiernos y organismos internacionales.





Escobar es uno de los nueve municipios que integran la Coalición de Ciudades por la Inteligencia Artificial (CIIAR). En septiembre, el Municipio lanzó el Observatorio de Movilidad, desarrollado junto a Google, Ualabee y Waze, que brinda información en tiempo real sobre demoras, incidentes y desvíos para optimizar la circulación. Además, incorporó a la plataforma Escobar 360° el planificador de viajes Mi Bus, que permite a usuarios del transporte público encontrar opciones más rápidas y convenientes, con combinaciones dentro y fuera del distrito y horarios siempre actualizados.





En octubre, Escobar se convirtió en el primer municipio del país en sancionar una ordenanza que regula el uso ético y responsable de la inteligencia artificial en la gestión pública. Más recientemente, el asistente virtual Flora fue reconocido en los Premios INARIA 2025, otorgados por el Instituto Argentino de Inteligencia Artificial, destacando la innovación tecnológica al servicio de una gestión más eficiente y una mejor atención a los vecinos.