Uso de Inteligencia Artificial en Parlamentos en el HCD de Escobar

El Honorable Concejo Deliberante de Escobar informa que se realizará una reunión para conversar sobre las Directrices para el Uso de Inteligencia Artificial en Parlamentos. Se trata de la primera “guía” de su tipo, elaborada por un grupo de expertos en nuevas tecnologías -en particular IAG-, gobernanza democrática e instituciones representativas.

Participarán en la reunión:

👉🏽 Klaus Binder (representante de la Fundación Hanns Seidel de Alemania en Argentina)

👉🏽 Juan de Dios Cincunegui (Director del Centro Internacional de Estudios, Investigación y Prospectiva Parlamentarios de la Escuela de Política, Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad Austral)

🗓️ Jueves 18 de diciembre, 17 hs.

📍 Av. Tapia de Cruz, 1280, Belén de Escobar.