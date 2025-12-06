Solicitan declarar como “Barrio Parque” al barrio Las Glorias de Ing. Maschwitz

La concejal libertaria Carolina Pezzolo, con el acompañamiento del resto del bloque de La Libertad Avanza Escobar, presentó un proyecto de ordenanza para declarar como “Barrioparque” al sector de Ingeniero Maschwitz conocido como Las Glorias.

«La idea es que la zona declarada quedará sujeta a los lineamientos generales equivalentes a los vigentes para el barrio Parque El Cazador de Escobar, la cual es de baja densidad poblacional y un factor de ocupación del suelo (FOS) limitado», explicó la edil.

La propuesta, además, prevé la creación de un Régimen Especial de Protección Ambiental y Paisajística para Las Glorias, “orientado a garantizar la conservación del arbolado público y privado, fomentar especies nativas, promover corredores verdes y asegurar la sostenibilidad ecológica del área».

Cabe recordar que históricamente, los barrios parque se caracterizan por calles tranquilas y arboladas, arquitectura de estilo europeo, baja densidad de edificios altos. Entre sus características principales se destaca su Diseño Urbanístico: Calles serpenteantes y arboladas, diseñadas para imitar suburbios-jardín europeos, con poca circulación de vehículos y comercios, lo que genera una atmósfera serena y aislada y suelen ser áreas con Protección Histórica, con regulaciones estrictas que limitan la altura de las construcciones (generalmente no más de 3 o 4 pisos) y preservan su fachada original, impidiendo la construcción de torres.