Polo de Educación Superior: se entregaron 366 diplomas a egresados de carreras y tecnicaturas

En el Polo de Educación Superior (PES) de Escobar, directivos, docentes, estudiantes y familiares participaron de un emotivo acto de entrega de diplomas a 366 egresados y egresadas del PES y de los Institutos de Formación Docente y Técnica municipales. La ceremonia se realizó en la sede del PES, en Ingeniero Maschwitz, con la presencia del secretario de Educación, Ruben Hallu, y otras autoridades.



En el PES finalizaron sus estudios estudiantes de Enfermería Universitaria, Licenciatura en Enfermería, Programación, Jardinería, Producción Vegetal Orgánica, Higiene y Seguridad, Diseño Asistido en Productos y una variedad de cursos de formación profesional vinculados al cuidado, la salud, la tecnología y el deporte. En paralelo, en los Institutos Superiores de Formación Docente y Técnica se graduaron profesores de Música, Teatro y Lengua y Literatura, y también estudiantes de Formación Básica Musical.



Omar Rodríguez, egresado de Preparación Física Deportiva y Asistencia a Personas Mayores con Deterioro Cognitivo, destacó “la satisfacción enorme de recibir estos diplomas, porque es parte del camino para encontrarme conmigo mismo y con las capacidades que tengo para ayudar a otros”, y agradeció a los profesores “por las herramientas y el acompañamiento” mientras continúa la carrera de Enfermería Universitaria. Por su parte, Natalia Palomeque, egresada de Acompañamiento Terapéutico y Adultos Mayores, valoró “la posibilidad que brinda la Municipalidad para estudiar y seguir creciendo”, y celebró “haber terminado estas capacitaciones que significan una oportunidad enorme para quienes queremos superarnos”.



También participaron del acto estudiantes del Colegio Preuniversitario Dr. Ramón A. Cereijo, que recibieron su diploma por los cursos realizados en el PES en conjunto con el Centro de Formación Profesional Integral 405. Las propuestas incluyeron Modelado para Animación 3D, Narrativa Visual con cinemáticas en Unreal Engine, Optimización de assets y la Especialización en Programación de Videojuegos.



La política educativa municipal hoy abarca desde la primera infancia, los jardines y el nivel inicial, pasando por el nivel secundario, hasta la oferta superior universitaria y docente. En total, reúne a más de 10.000 estudiantes en distintas propuestas. Este desarrollo convirtió a Escobar en una referencia educativa para toda la región.