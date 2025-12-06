Comenzó la inscripción para la sede Escobar del certamen de música popular Pre-Baradero 2026

La Municipalidad de Escobar abrió la inscripción para el certamen de música y danza “Pre-Baradero 2026”, del cual el partido de Escobar será sede oficial. Las y los ganadores podrán participar del 51° Festival Nacional de Música Popular Argentina Baradero 2026, que se desarrollará en febrero.



El Pre-Baradero se realizará el 17 y 18 de enero en el anfiteatro El Dorado (El Dorado y Las Heras, Ingeniero Maschwitz), mientras que el festival tendrá lugar el 6, 7 y 8 de febrero con la participación de reconocidos artistas, entre otras atracciones. Desde 2019 es sede oficial directa del festival.



Para anotarse es necesario ser mayor de 16 años y las categorías son solista vocal de folclore; solista vocal de tango; solista vocal de canto surero; solista instrumental; dúo vocal; conjunto vocal de folclore tradicional; conjunto vocal de folclore proyección; conjunto instrumental; recitador, narrador o decidor; canción inédita; pareja de danza tango de pista-tradicional; pareja de danza tango escenario fantasía-estilizado; pareja de zamba tradicional; pareja de zamba estilizada; malambo sureño/norteño (femenino/masculino); y conjunto de malambo.



Para inscribirse y recibir más información, se puede enviar un mail a sedeprebaradero@escobar.gob.ar, un WhatsApp al 11 2716-3202, o dirigirse de lunes a viernes de 8 a 15 horas a la Casa de la Cultura de Escobar (Mitre 450, Belén de Escobar).