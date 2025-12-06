Emotivo acto en la UBA: los primeros egresados del Colegio Ramón Cereijo recibieron sus diplomas

En una ceremonia cargada de emoción, los 117 alumnos de la primera cohorte del Colegio Preuniversitario Dr. Ramón A. Cereijo recibieron sus diplomas en el Aula Magna de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires.



Del acto participaron el intendente Ariel Sujarchuk, el rector de la Universidad de Buenos Aires, Ricardo Gelpi; el presidente del Consejo Superior Académico del Colegio, Leandro Rodríguez y la rectora, Victoria Serruya; el secretario de Educación Media, Hugo Granchetti; la secretaria académica de la UBA, María Catalina Nosiglia; y el exrector de la UBA, Ruben Hallu. También acompañaron miembros del Consejo Superior del Colegio; rectores y rectoras de colegios preuniversitarios; y el exrector del Colegio Nacional de Buenos Aires, Gustavo Zorzoli.



“Cuando uno tiene sueños, esos sueños tienen convicciones, y si a esas convicciones le sumamos trabajo, constancia y esfuerzo, todo es posible. Este colegio educa en ese sentido. Ahora nos queda una responsabilidad enorme: cuidarlo, que continúe y siga creciendo. En un momento difícil para la educación pública y el presupuesto universitario, valoro muchísimo el aporte que se hace desde la UBA para que eso sea posible”, expresó Sujarchuk.



Por su parte Gelpi afirmó: “Algo muy valioso ha sucedido: se unió la excelencia de la UBA con el compromiso y las ganas de educar del Municipio de Escobar, con su intendente a la cabeza. Es realmente único que un gobierno municipal pueda articularse de esta manera con una universidad de la calidad de la UBA. Ojalá podamos ver muchos más ejemplos de esta combinación virtuosa entre gobierno y educación pública”.



En un momento especialmente conmovedor, el primer diploma de la ceremonia fue entregado a la mamá de Matilda Angeleri, estudiante que cursaba el último año del Cereijo y que se quitó la vida en el mes de septiembre pasado. El fallecimiento de la joven, que estaba en tratamiento psiquiátrico y recibió en todo momento el acompañamiento de las autoridades, golpeó muy duro en los estudiantes, profesores y directivos de la institución. Por eso, a modo de homenaje, figura en las placas recordatorias colocadas en el edificio del colegio. Su familia subió al escenario y recibió el diploma de manos del intendente Ariel Sujarchuk, mientras las más de 1000 personas presentes estallaron en un aplauso cargado de amor y dolor por la terrible pérdida.



Durante el acto se entregaron también medallas al mejor promedio, al mejor compañero y al mejor desempeño cívico-ciudadano, reconociendo no solo la excelencia académica, sino también los valores humanos y el compromiso de esta camada histórica. Como gesto de identidad y pertenencia, cada egresado recibió además un pin con el emblemático logo del Colegio Cereijo.



“Hay algo que tiene el Cereijo que tienen todos los colegios de la UBA: la posibilidad de integración, con distintos sectores, miradas y posibilidades. Esta heterogeneidad es clave en la excelencia del aprendizaje. Por eso les digo a los egresados que aprovechen haber tenido esa formación y disfruten del título que han conseguido porque se lo merecen”, finalizó Sujarchuk.