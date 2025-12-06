Creado en 2023, el Juzgado de Familia de Escobar es el que más causas tiene a nivel provincial

El Juzgado de Familia N°1 de Escobar, el único de ese fuero en el partido, funciona desde el 26 de junio de 2023 y es el que más causas tiene en toda la provincia de Buenos Aires con un total de 7.383. El dato fue dado a conocer por la Asociación Judicial Bonaerense (AJB), que reveló en un informe el déficit que hay en los juzgados de familia de la Provincia donde, pese al aumento de personal, desde hace tres años las causas se mantienen por encima de las 300 mil.



La tarea de este fuero consiste en resolver disputas y asuntos relacionados con la familia, como divorcios, reclamos por alimentos, regímenes de comunicación y de cuidado, adopciones, entre otros. Además, interviene y dicta medidas de protección en casos de violencia doméstica, lo que también explica la alta demanda y el volumen de expedientes que se tramitan en este tipo de dependencias.



Hasta 2023, los vecinos y vecinas de Escobar debían viajar a otros distritos para encontrar Justicia para ese tipo de situaciones. “Esta gestión municipal resolvió un reclamo de décadas: tener un Juzgado de Familia en nuestro partido. Nuestros vecinos y vecinas antes debían viajar a Zárate o Campana para iniciar demandas y luego para seguirles el ritmo. La cantidad de causas que maneja hoy el Juzgado de Familia N°1 de Escobar refleja la dimensión de la necesidad que había en ese sentido en nuestro partido desde hace años”, sostiene Nicolás Gaytán, secretario de Legal y Técnica de la Municipalidad de Escobar.



Según el informe de la AJB, el Juzgado de Familia N°1 de Escobar tiene más del doble de causas que el promedio provincial: 7.383, cuando la media es de 2.634. Esa cifra es 7,7 % inferior a la del año anterior, según la misma fuente, aunque se mantiene alta. “Hay una necesidad imperativa y urgente de creación de nuevos juzgados de familia para la equiparación de dependencia por cantidad de habitantes con localidades vecinas. Fue un gran logro la apertura del Juzgado de Familia N°1 de Escobar, es increíble que antes no hayamos tenido ni uno, pero necesitamos más y para eso seguimos trabajando junto al Poder Judicial”, agregó Gaytán.



En ese contexto de demanda de más oficinas judiciales y más personal a nivel regional, Escobar dio muestras de mejoras. El Polo Judicial de Escobar fue inaugurado en agosto de 2024: allí funcionan actualmente el Tribunal de Trabajo N°4, el Juzgado de Garantías N°4, la Defensoría Oficial Penal, las Unidades Fiscales de Instrucción y Juicio (UFIJ) Nº4 y 5, y la Oficina de Mandamientos y Notificaciones. Justamente el Juzgado de Familia N°1 se trasladó allí en octubre de este año. Hasta ese momento funcionaba provisoriamente en el edificio del exsanatorio Plaza, en Belén de Escobar.



El nuevo edificio, ubicado en Boulevard Cervantes y Felipe Boero, Belén de Escobar, permite mejorar las condiciones de trabajo y de atención al público. “Desde hace muchísimos años Escobar añoraba un Polo Judicial y así ayudar a mejorar el sistema de Justicia en nuestro partido y pudimos concretarlo. Eso se logra con años de trabajo, implica articular medidas con organismos de otro poder, como la Suprema Corte de Justicia de la Provincia. Este edificio, con su infraestructura moderna y pensada para brindar el mejor servicio, nos permite lograr que cada vez más organismos de Justicia se sumen a Escobar. Desde su creación, ya vimos como el Polo Judicial trae más progreso y nos permite construir un Escobar más justo e igualitario”, destacó el intendente Ariel Sujarchuk.