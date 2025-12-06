Escobar Vuela 2025: más atracciones en una jornada para toda la familia

La Municipalidad de Escobar y el Aeroclub local llevarán adelante una nueva edición de Escobar Vuela el domingo 7 de diciembre, de 10 a 18 horas, en el Aeródromo de Belén de Escobar (Florencio Parravicini y Nicolás Paladino). Este año, la propuesta suma una novedad muy esperada por las familias: Papá Noel llegará en helicóptero para recibir las cartitas de los chicos y repartir presentes en la previa de las fiestas. El evento será con entrada gratuita, y quienes deseen podrán acercar un alimento no perecedero destinado al programa Escobar Hambre Cero.



Durante la jornada, se podrá apreciar a aeronaves civiles y militares con la participación de destacados referentes de la aviación nacional. Estarán presentes Jorge Malatini, uno de los principales exponentes de acrobacia aérea del país, con un PITTS S-1; Ignacio Crowder, de Vintage Aviation, con un MK IV de la Segunda Guerra Mundial; Sergio Ribeiro y Emanuel Cattozzo con dos RANS S9; y José Basilico, que se suma este año también con un PITTS S-1.



Habrá presentaciones aéreas, vuelos, demostraciones y destrezas vinculadas a intervenciones policiales, junto con la participación de la Fuerza Aérea Argentina y el Comando de Aviación del Ejército Argentino. El predio contará además con muestras estáticas y dinámicas de aviones y helicópteros.



Como en cada edición, habrá un paseo gastronómico, stands de artesanos y emprendedores, espacios familiares y propuestas informativas vinculadas al mundo aeronáutico.