Turnos, estudios y resultados por WhatsApp: Flora ya gestionó más de 28 mil trámites de salud en 2026

A través de Flora, la asistente virtual del Municipio, en lo que va de 2026 ya se gestionaron 12.820 turnos para especialidades médicas, 5.317 turnos para estudios y se enviaron 10.400 resultados de estudios, lo que refleja el uso cada vez mayor de esta plataforma por parte de los vecinos y vecinas.



Flora permite realizar distintas gestiones de manera simple y rápida desde el celular, evitando traslados innecesarios y reduciendo los tiempos de espera. La asistente virtual funciona mediante WhatsApp, escribiendo al 11 6813-1202. Gracias a su tecnología de inteligencia artificial generativa, los usuarios pueden escribir directamente lo que necesitan, por ejemplo “quiero sacar un turno médico”, y luego seguir los pasos indicados por Flora.



A través de este canal se pueden solicitar turnos para especialidades médicas, pedir turnos para estudios diagnósticos y, recientemente, se sumó la posibilidad de consultar los resultados de estudios por imágenes sin necesidad de acercarse a un centro de salud.



Para acceder a los resultados, solo hay que escribir “quiero el resultado de mis estudios”. Flora solicitará el DNI del paciente y, si los datos están registrados, permitirá confirmar la información y acceder a la opción “Mis resultados”. En ese momento será necesario contar con el código único que se entrega al realizar el estudio en un centro de gestión municipal. Con ese número, la asistente virtual enviará un enlace para visualizar los estudios por imágenes.



Además, se incorporó una nueva funcionalidad que permite iniciar el trámite para obtener el Certificado Único de Discapacidad (CUD) directamente desde Flora. Escribiendo “CUD” y siguiendo las instrucciones, Flora enviará las planillas y formularios necesarios para que, una vez completados, soliciten un turno con la Junta Evaluadora.



De esta manera, Flora se consolida como una herramienta clave para facilitar gestiones, evitar filas y mejorar el acceso a la información y a los servicios de salud, complementando los canales de atención municipales ya existentes.