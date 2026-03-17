Leo Moreno, entre los diputados bonaerenses con mayor actividad legislativa

El diputado provincial Leo Moreno se posiciona entre los legisladores más activos de la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires, de acuerdo con un relevamiento publicado por el portal especializado Diputados Bonaerenses, que analiza la cantidad de iniciativas presentadas durante el último período legislativo.

De esta manera, Moreno encabeza el ranking de actividad parlamentaria durante el mes de febrero con 33 iniciativas presentadas, ubicándose en el primer lugar entre los diputados de la Cámara baja bonaerense. En segundo lugar, lo sigue el diputado Alexis Guerrera, con 12 iniciativas presentadas durante febrero.

La actividad legislativa del diputado provincial se mantiene sostenida durante el inicio del año parlamentario. Entre enero, febrero y lo que va de marzo, Moreno presentó un total de 45 proyectos en la Legislatura bonaerense, entre iniciativas legislativas, actividades sociales, culturales y propuestas de reconocimiento institucional. Una parte importante de esa agenda está vinculada a políticas de Memoria, Verdad y Justicia. En el marco de los 50 años del golpe de Estado de la última dictadura militar y del Mes de la Memoria, el legislador impulsó 10 proyectos destinados a reconocer a detenidos y desaparecidos del partido de Escobar.

El objetivo de estas iniciativas es avanzar en el reconocimiento institucional de las víctimas de la dictadura vinculadas al distrito. Según explicó el propio legislador “nuestro trabajo busca identificar y homenajear a todos los detenidos y desaparecidos de Escobar antes de la finalización del actual mandato legislativo en 2027. En la actualidad, ese proceso ya alcanzó el 80% de los casos registrados. Creemos que es una responsabilidad del Estado y de la sociedad mantener viva la memoria y reconocer a cada una de las personas que fueron víctimas del terrorismo de Estado”.

En paralelo, el legislador también impulsa iniciativas vinculadas a la defensa del consumidor con el objetivo de fortalecer herramientas de protección. En ese sentido, Moreno destacó la importancia de que los vecinos conozcan los mecanismos de asistencia y asesoramiento disponibles en el distrito: “Trabajamos para que existan más herramientas y leyes que defiendan a los consumidores y a nuestras comunidades en estos tiempos tan difíciles, donde muchas familias terminan sobreendeudadas y recurren a financieras que cobran tasas abusivas. En Escobar contamos con una OMIC que funciona muy bien y que acompaña a los vecinos en estas situaciones”, señaló Moreno.

Por último, Moreno destacó la importancia del trabajo legislativo que se desarrolla en la Cámara de Diputados y el compromiso de impulsar iniciativas que respondan a las necesidades de la comunidad: “ese es nuestro rol y por eso trabajamos todos los días con compromiso y responsabilidad, presentando proyectos que defiendan los derechos de nuestros vecinos y vecinas, pensando en iniciativas que acompañen el crecimiento de nuestro distrito y que ayuden a transformar en realidad muchas de las demandas y sueños de nuestra gente”.