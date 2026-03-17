Garin: Presentación de los nuevos aspirantes a bomberos 2026

Comunicado de Prensa

El sábado 14 de marzo, a las 20 horas, en el cuartel central de bomberos de Garin, se dio comienzo a la presentación de los nuevos aspirantes a bomberos del ciclo 2026, quienes durante este año estarán cursando el ingreso.

Con la presencia del presidente de la institución Omar León, el Jefe de cuerpo Comandante General Adrián Peralta,le dieron la bienvenida a 55 personas, hombres y mujeres que comenzaron con una capacitación para conocer los objetivos a alcanzar este año.

Una vez más los bomberos voluntarios de la ciudad de Garín, creciendo y fortaleciéndose para poder cubrir el cuartel central y sus dos destacamentos, savalguardando vidas y bienes.

Agradecemos a la comunidad por hoy acercarse con el compromiso de la capacitación, junto a los valores que esta noble vocación nos ofrece.