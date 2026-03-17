La Lonja: Mujer denunció acoso callejero: familiares atacaron al acusado y a un vecino que quiso defenderlo

El hecho tuvo lugar el 14 de marzo en Chile y Amado Nervo de La Lonja, partido de Pilar, donde una mujer de 34 años afirmó que, mientras se dirigía a un comercio ubicado a escasos metros de su domicilio, un vecino de 31 años la manoseó e intentó darle un beso por la fuerza. Al regresar a su casa, contó lo ocurrido a sus familiares, lo que motivó que dos de ellos de 16 y 17 años, abordaran y forcejearan con el sujeto en plena calle.

about:blank La situación fue advertida por otro vecino de 37 años que intentó defender al atacado y en este contexto, recibió un puntazo en el abdomen con un arma blanca. Dada la situación, fue trasladado por otro habitante del barrio de 36 años en un auto particular hacia el Hospital Central de Pilar. Mientras intentaban retirarse del lugar, varios vecinos agolpados en la vereda arrojaron piedras contra el vehículo, provocando daños en la ventanilla trasera derecha.

El hombre herido recibió atención médica en el nosocomio municipal y fue dado de alta tras constatarse que su cuadro no revestía gravedad. En tanto que los dos menores fueron detenidos y puestos a disposición de la UFI Penal Juvenil.

En cuanto al presunto abusador, el mismo permanece arrestado a la espera de avances en la investigación.

La causa fue caratulada como «Aprehensión por homicidio en grado de tentativa. Amenazas por el uso de arma reiterada en dos hechos». Interviene el Destacamento de La Lonja.