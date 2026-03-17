Música, Teatro, Danza y Literatura: arrancaron los profesorados en el Instituto Superior Municipal “Luis Alberto Spinetta”

El intendente Ariel Sujarchuk encabezó el acto de inicio del ciclo lectivo 2026 del Instituto Superior Municipal “Luis Alberto Spinetta”, que este año amplía su oferta académica con nuevas propuestas formativas. Actualmente, alrededor de 650 estudiantes cursan sus estudios en esta institución de educación superior orientada a la formación artística y docente.



El Instituto ofrece los profesorados de Música, Teatro y Lengua y Literatura, a los que este año se suma el Profesorado de Danza con orientación en Expresión Corporal. Además, en el área musical se dictan trayectos de Formación Básica Musical General, de tres años de duración, y la nueva Formación Básica Musical Intensiva. A estas propuestas se incorpora también la Tecnicatura Superior en Diseño y Producción de Espectáculos, ampliando las oportunidades de formación vinculadas al campo artístico y cultural.



Durante el acto, Sujarchuk destacó la importancia de sostener y fortalecer este espacio educativo en el distrito. “Este instituto es una de las tantas ofertas educativas que tiene el partido de Escobar. La cultura y los artistas son clave para la sociedad. Siempre invito a imaginar una vida sin cultura: sería completamente triste y nos haría imposible un futuro mejor. Por eso fomentamos este instituto, porque estamos convencidos de que el Escobar que soñamos se construye con educación pública, gratuita y de calidad”, agregó.



Las carreras docentes y las formaciones musicales son gratuitas y sostenidas por el Municipio, mientras que la tecnicatura posee un arancel accesible. El proyecto institucional articula la formación docente, la producción cultural y el trabajo territorial, promoviendo el desarrollo artístico y educativo en la comunidad.

El Instituto fue creado en abril de 2010 y pertenece a la Municipalidad de Escobar, funcionando bajo normativa de DIEGEP. Desde 2018 desarrolla sus actividades en el Polo de Educación Superior de Ingeniero Maschwitz, con cursadas en turnos mañana, tarde y vespertino. En 2024, mediante una ordenanza municipal, la institución adoptó el nombre “Luis Alberto Spinetta”, como parte del Programa Identidad Escobar.