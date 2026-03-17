Ariel Sujarchuk: “Escobar es solidario y hoy lo volvió a demostrar”

Con una amplia participación, este sábado se llevó adelante en el distrito la primera Jornada Solidaria, una iniciativa que convocó a vecinos y vecinas a trabajar junto al Municipio para mejorar y poner en valor distintos espacios.



Las tareas se realizaron en 16 puntos distribuidos en todas las localidades del partido. En Belén de Escobar se intervino en el Jardín N°908, el Jardín N°901, la EEM N°3, la EES N°29, la EES N°17 y el barrio San Luis; en Ingeniero Maschwitz, en la EEP N°12 y la Reserva Natural Educativa; en Garín, en la EEP N°30, el Club Villa Angélica, el Deportivo Parque Norte y el Jardín N°911; en Loma Verde, en el SUM de APANNE; en Matheu, en la EES N°2 Fray Luis Beltrán y la Huerta Comunitaria; y en Maquinista Savio, en el Centro de Jubilados Estrella Saviense y el club Águilas de Plata.



Durante la actividad se realizaron tareas de pintura, mantenimiento, limpieza y acondicionamiento en diferentes espacios, con el objetivo de fortalecer el compromiso ciudadano y promover el trabajo colectivo como motor de una comunidad más participativa. Para el desarrollo de la jornada, el Municipio aportó materiales, herramientas y equipos de trabajo.



La propuesta contó con la participación del intendente Ariel Sujarchuk, quien acompañó parte de las actividades junto a funcionarios y equipos municipales. En ese marco, el jefe comunal señaló: “Empezamos la jornada con poco más de 200 vecinos inscriptos y para el mediodía ya éramos más de 550 personas trabajando juntas en distintos puntos del distrito. Cuando la comunidad se compromete y siente las instituciones como propias, todo funciona mejor. Por eso vamos a seguir impulsando estas jornadas para cuidar entre todos nuestras escuelas, nuestros centros de jubilados, nuestros clubes y espacios públicos”.



Para llevar adelante esta jornada, la Municipalidad se encargó de aportar materiales y equipos de trabajo. Los vecinos que se sumaron en cada punto agregaron mano de obra, compromiso y amor por su barrio, haciendo posible que la propuesta creciera y se multiplicara en todo el distrito.