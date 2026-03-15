Manuel Alberti: Detienen a dos policías acusados de robarle dinero a un conductor

Dos oficiales de la Policía de la Provincia de Buenos Aires fueron detenidos en Pilar luego de ser denunciados por el conductor de una camioneta, quien señaló que los uniformados le robaron la suma de 22.000 pesos en efectivo.

El suceso se registró el jueves por la tarde en la localidad pilarense de Manuel Alberti. Voceros de la Superintendencia de Operaciones y Planeamiento de la Policía de la Provincia de Buenos Aires confirmaron que el hecho se descubrió cuando un joven de 24 años que se movilizaba a bordo de una camioneta Renault Kangoo blanca, interceptó a un móvil del Comando Patrulla Pilar y les contó a los policías que minutos antes, en el cruce de Corrientes y Formosa del barrio El Rocío, fue identificado por otros dos efectivos que le habrían sustraído una suma de dinero.

Según agregaron los informantes, el damnificado fue conducido a la sede del Comando de Patrulla Pilar y sobre la base de los datos aportados al expediente, se logró certificar que los implicados eran dos oficiales que se desplazaban en un patrullero Ford Ranger, con la patente terminada en UO.

Por tal motivo, ambos policías fueron aprehendidos de inmediato por las propias autoridades. Tras una requisa, se incautó en poder de uno de ellos la suma de 54.420 pesos, en tanto que al otro implicado se le secuestraron 7.400 pesos.

Funcionarios de la Auditoría General de Asuntos Internos (A.G.A.I.) del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires resolvieron que los oficiales involucrados en el mencionado incidente fueran apresados y separados de sus cargos.

Intervino en la causa, que preventivamente se mantiene con la caratula «Extorsión», el Fiscal Andrés Quintana, titular de la UFI N° 2 de Pilar.