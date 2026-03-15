Golpe al narcomenudeo en Maschwitz: tres detenidos y 785 dosis de cocaína secuestradas

A partir de una denuncia anónima ingresada a la línea municipal 0800-555-3473, se llevaron adelante dos allanamientos en el barrio Doña Justa, en la localidad de Ingeniero Maschwitz, que permitieron desarticular una banda narcocriminal y secuestrar 785 dosis de cocaína listas para su comercialización.



Los allanamientos se realizaron en viviendas ubicadas en la intersección de las calles Evaristo Carriego y Mocoretá, donde fueron aprehendidos dos hombres y una mujer mayores de edad que ya contaban con antecedentes por delitos similares. En el lugar se secuestraron 777 envoltorios de cocaína fraccionados para la venta y ocho envoltorios termosellados con la misma sustancia, lo que representa un total de 785 dosis, además de diversos elementos utilizados para el fraccionamiento y la comercialización de estupefacientes.



El procedimiento fue llevado adelante por la Policía Bonaerense y personal de Drogas Ilícitas Escobar, con la participación de la Estación de Policía Departamental de Seguridad, el Comando de Patrullas, y los Grupos de Apoyo Departamental de Escobar y Zárate-Campana. A su vez, contó con un importante operativo de apoyo de la Policía Municipal, que intervino con efectivos del Grupo de Operaciones Especiales (GOE), la División Canina K9 y el Móvil Scanner, recursos logísticos indispensables para el desarrollo exitoso del operativo.



La investigación fue impulsada por la UFI N°10 descentralizada de Escobar, a cargo del fiscal Gonzalo Ferreiros, con intervención del Juzgado de Garantías N°3 del Departamento Judicial Zárate-Campana, a cargo de la jueza Lidia Moro. Durante los procedimientos también estuvieron presentes los fiscales Matías Polero y Paula Álvarez en representación del Ministerio Público Fiscal.