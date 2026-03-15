Defensa del Consumidor: desde la implementación del Código Municipal se resolvieron 6.395 casos

El 15 de marzo se celebra el Día Mundial de los Derechos de los Usuarios y Consumidores, con el objetivo de promover la protección de intereses económicos de quienes realizan un consumo, reconociéndolos como sujetos fundamentales del proceso productivo.



Por eso en Escobar funciona la Dirección de Defensa del Consumidor de Escobar, que resolvió 6.395 desde la creación del primer Código Municipal de Protección de Consumidores y Usuarios del país en agosto de 2022. Además, se registraron 1.316 acuerdos conciliatorios y 388 imputaciones por multas por inasistencia a audiencias e infracciones a la Ley de Defensa del Consumidor, dejando de manifiesto que resulta un método efectivo para la resolución de conflictos de las y los consumidores y usuarios de Escobar. Próximamente, a través del chatbot Flora, será posible consultar en tiempo real el estado de los reclamos y expedientes de OMIC, sin necesidad de acercarse a una dependencia municipal.



Una síntesis de algunos de los reclamos que se pueden resolver en la oficina ubicada en Hipólito Yrigoyen 645, Belén de Escobar, queda reflejada en los siguientes testimonios de vecinos: “Apareció en el resumen de mi tarjeta de crédito una compra que no había realizado. En otra época, hubiera tenido que hacer decenas de llamados telefónicos, pero fui a Defensa del Consumidor y me resolvieron el problema”. “La empresa del viaje de egresados de mi hijo y sus compañeros de colegios a último momento nos quería cobrar un importe que no figuraba en el contrato. Un grupo de padre presentamos el problema y se solucionó de manera rápida y eficiente”. “Compré un celular en una plataforma digital y cuando lo recibí en mi casa estaba la caja vacía. No sabía qué hacer y una amiga me dijo que fuera a Defensa del Consumidor. Me asesoraron muy bien y en dos días llegó mi teléfono”



“Cuando una persona compra y no recibe el producto, recibe algo distinto a lo prometido, la garantía no se respeta o sufre una estafa, el Estado municipal ofrece una solución. Fuimos pioneros al crear el primer Código Municipal de Protección de Consumidores y Usuarios del país, porque gobernar es ocuparse de los problemas de la gente», expresó Sujarchuk.



Para iniciar reclamos por la Ley de Defensa del Consumidor, los vecinos y vecinas con domicilio en el partido de Escobar acreditado en su DNI, pueden realizar la denuncia a través del sitio web www.escobar.gob.ar/ denunciaconsumidor o por cualquier duda o consulta acercarse de 8 a 14:30 horas a la nueva oficina de la Dirección General de Protección de las y los Consumidores.