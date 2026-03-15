Mes de la Memoria: a 50 años del Golpe, Escobar impulsa una agenda por los Derechos Humanos

A 50 años del inicio de la última dictadura cívico-militar, la Municipalidad de Escobar impulsa una amplia agenda de actividades culturales, educativas y territoriales para reflexionar colectivamente sobre la historia argentina y reafirmar el compromiso con los Derechos Humanos y la democracia.



La Dirección de Derechos Humanos de Escobar, junto a la Mesa Local, comenzó el taller “Nunca Más: 50 años de Memoria Colectiva”, destinado a jóvenes de escuelas secundarias y espacios barriales del distrito. Durante marzo y abril, la propuesta recorrerá distintas instituciones educativas y organizaciones comunitarias para promover la reflexión sobre la última dictadura, articulando la memoria histórica nacional con la memoria local a través de dinámicas participativas y expresivas.



Los talleres ya comenzaron esta semana, junto a la Dirección de Juventud , con encuentros en la EES Nº3 de Belén de Escobar, la EES Nº28 Amancay de Maquinista Savio y las EES Nº11 y Nº32 de Garín. Durante las próximas semanas continuarán en otras instituciones educativas y espacios comunitarios del distrito, como la EES Nº8 y Nº1 de Garín, la EES Nº17 de Islas, el CEC 801 de Belén de Escobar y el espacio barrial Puertas Abiertas, entre otros.



Las instituciones educativas y organizaciones que deseen participar pueden inscribirse completando el siguiente formulario:

https://forms.gle/ wLvNDUo6ZiJTT2c4A





El cronograma de actividades será el siguiente:



SÁBADO 14– 18:00 HORAS

*Proyección del documental Revelar, con la presencia de su director, Fermín Rivera. Actividad organizada por el PJ Escobar.

Centro Comunitario Carlos Mugica (Chaco 242, Maquinista Savio)





JUEVES 19 DE MARZO – 18:00 HORAS

*Conversatorio “Conocemos y recordamos para el futuro: neoliberalismo y dictadura”.

Pérgola de Garín (Boulevard Presidente Perón y Libertad)



VIERNES 20 DE MARZO – 18.30 HORAS

*Proyección y debate de la película Infancia Clandestina, con la participación de su productor, Maximiliano Dubois.

Plaza Molina Campos (Avenida Kennedy y Ruta 25, El Cazador, Belén de Escobar)



SÁBADO 21 DE MARZO

16:00 HORAS

*Festival por la Memoria, la Verdad y la Justicia. Actividad organizada por el PJ Escobar.

Boulevard Presidente Perón y Sarmiento, Garín



19:00 HORAS

*Decires iluminados para ahuyentar el olvido: colocación de placas, música y poesía.

Plaza de la estación de Ingeniero Maschwitz (El Dorado y Av. Villanueva)



LUNES 23 DE MARZO

10:00 HORAS

*Restauración de la placa de Jóvenes y Memoria junto a familiares y estudiantes de la EES Nº10 Gastón Gonçalves.

Av. San Martín 1111, Belén de Escobar (casa de la familia Velazco-Morini)



21:00 HORAS

*Vigilia por los 50 años del último golpe: música, danza e intervenciones artísticas.

Espacio de la Memoria (Alberdi y Spadaccini, Belén de Escobar)



MIÉRCOLES 25 DE MARZO – 9:00 HORAS

*Recorrida por sitios de memoria de Escobar, mural, muestra y acto de la DGCyE – Organizan: jefatura distrital de Escobar, Comisión Reconstrucción por la memoria de Escobar del CIIE Escobar.

Espacio de la Memoria (Alberdi y Spadaccini, Belén de Escobar)



JUEVES 26 DE MARZO – 8:30 HORAS

*Muestra distrital de Jóvenes y Memoria: presentación de las producciones 2025 e inscripción al programa 2026.

Centro Comunitario El Ombú (Lauria y Pasteur, Belén de Escobar)