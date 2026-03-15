Atlético Escobar celebra su aniversario con una gran cena solidaria

El viernes 27 de marzo, Atlético Escobar celebrará un nuevo aniversario de su fundación con un evento que promete reunir a toda la familia del recién ascendido al Federal A. La cita será desde las 20 horas en el Centro Recreativo Lusitano (Felipe Boero 505, Belén de Escobar).

Abierto a toda la comunidad, este encuentro celebrará los primeros 13 años de vida (fue fundado el 20 de febrero de 2013) y servirá también para recaudar fondos que serán destinados íntegramente a las obras y proyectos de crecimiento de la institución.



La noche promete emociones y sorpresas, en una agenda cargada de actividades para repasar la historia del club y proyectar su futuro. Habrá reconocimientos y homenajes a las figuras clave que forjaron la identidad del club, así como al cuerpo técnico y jugadores que se consagraron campeones invictos del Regional Amateur y consiguieron el ascenso al Federal A. También habrá bandas musicales en vivo, DJs y sorteos, en una oportunidad para fortalecer los lazos de la «comunidad fucsia» en un ambiente festivo y familiar.



El valor del cubierto se fijó en $40.000. Desde la organización invitan a todos aquellos que deseen colaborar con el club y disfrutar de una noche inolvidable a reservar su lugar con anticipación, dado que los cupos son limitados. Las entradas se gestionan por WhatsApp con un mensaje escrito al número oficial del club: 11-3000-0778.



«Este aniversario nos encuentra con más ganas que nunca de seguir soñando juntos. Queremos que cada vecino de Escobar se sienta parte de este club que no para de crecer», expresó Mario “Tano” Stampone, alma mater de la institución.