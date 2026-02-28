Tras un presunto conflicto por venta de drogas, un hombre resultó baleado y se encuentra en grave estado

En la madrugada de ayer, un hombre identificado como Jonatan Miller (39), con domicilio en Belén de Escobar, llegó manejando su vehículo, un VW Fox dominio JED336, al Hospital Municipal Néstor Kirchner con siete heridas de bala -calibre 9 milímetros-, en sus extremidades inferiores y en el tórax. Fue asistido y trasladado de urgencia al Hospital Erill, donde fue intervenido quirúrgicamente y quedó internado en estado crítico, a la espera de una segunda intervención.



Los investigadores creen que el hombre habría sido baleado en un hecho relacionado con la venta de drogas en Maquinista Savio, más precisamente en la intersección de El Colibrí y Las Rosas. Una de las hipótesis que se manejan luego de los primeros testimonios informales de testigos indica que habría ido a comprar estupefacientes y recibió los disparos a raíz de un ajuste de cuentas o un conflicto originado en el momento, pero hasta ahora se desconoce el motivo real.



La investigación está a cargo de la Sub DDI Escobar, la Comisaría 4ta de Escobar y la Jefatura Departamental de Escobar, se encuentra en la etapa de reconstrucción de lo ocurrido y se esperan allanamientos en las próximas horas. Se abrió una causa por Lesiones agravadas por el uso de arma de fuego.