El PJ de Escobar presenta el show de stand up “Un Rubio Peronista”  del humorista Gustavo Berger

El próximo viernes 27 de febrero a las 20 horas se presentará en Belén de Escobar el show de stand up “Un Rubio Peronista”, un espectáculo de humor político, nacional y popular a cargo del humorista Gustavo Berger. La propuesta combina ironía, actualidad y reflexión social desde una mirada popular, con un estilo cercano y comprometido con la realidad política del país.

El evento tendrá lugar en la sede del Partido Justicialista de Escobar, ubicada en la intersección de Sarmiento e Italia. La actividad forma parte de una agenda cultural que busca promover espacios de encuentro, debate y expresión artística, poniendo en valor el humor como herramienta de participación y construcción colectiva.

Desde la organización destacaron la importancia de generar propuestas culturales abiertas a la comunidad, que permitan acercar la política desde otros lenguajes y fortalecer los lazos entre vecinos y vecinas. La invitación está dirigida al público en general, con entrada libre, para compartir una noche de risas, identidad y compromiso popular.