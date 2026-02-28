Interes general

El PJ de Escobar presenta el show de stand up “Un Rubio Peronista”  del humorista Gustavo Berger

27 febrero, 2026
Realidades de Escobar

El próximo viernes 27 de febrero a las 20 horas se presentará en Belén de Escobar el show de stand up “Un Rubio Peronista”, un espectáculo de humor político, nacional y popular a cargo del humorista Gustavo Berger. La propuesta combina ironía, actualidad y reflexión social desde una mirada popular, con un estilo cercano y comprometido con la realidad política del país.

El evento tendrá lugar en la sede del Partido Justicialista de Escobar, ubicada en la intersección de Sarmiento e Italia. La actividad forma parte de una agenda cultural que busca promover espacios de encuentro, debate y expresión artística, poniendo en valor el humor como herramienta de participación y construcción colectiva.

Desde la organización destacaron la importancia de generar propuestas culturales abiertas a la comunidad, que permitan acercar la política desde otros lenguajes y fortalecer los lazos entre vecinos y vecinas. La invitación está dirigida al público en general, con entrada libre, para compartir una noche de risas, identidad y compromiso popular.