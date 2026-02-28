Consejo Municipal de Educación: se entregaron 234 ventiladores a escuelas públicas

La Municipalidad de Escobar entregó 234 ventiladores destinados a 131 escuelas y jardines de infantes públicos del distrito, en el marco de un encuentro del Consejo Municipal de Educación junto a autoridades educativas, directivos y representantes de la comunidad escolar. La iniciativa tiene como objetivo mejorar las condiciones de cursada y acompañar a las instituciones en el inicio del ciclo lectivo, fortaleciendo la infraestructura y el equipamiento de los establecimientos.



“Como sostenemos junto al intendente Ariel Sujarchuk, la educación es uno de los pilares centrales de nuestra sociedad. No hay soluciones mágicas, pero sí un compromiso renovado de escuchar, articular y estar presentes. Con la conformación del Consejo Municipal de Educación y este tipo de inversiones, reafirmamos que el Municipio asume la educación como una prioridad de gestión, acompañando a cada escuela y a cada familia para seguir construyendo comunidad desde las aulas”, expresó el Secretario General del Municipio, Beto Ramil, que estuvo presente en la reunión.



Durante la jornada, las autoridades de las instituciones educativas pudieron conocer con detalle el funcionamiento y el rol que tendrá el nuevo Consejo Municipal de Educación de Escobar, un órgano de carácter consultivo y deliberativo creado en el ámbito del partido. Se trata de un espacio institucional de diálogo, análisis y planificación que busca fortalecer el sistema educativo local a través del trabajo articulado entre los distintos actores del Estado y la comunidad educativa.



En ese marco, se difundió además el funcionamiento de SUNA, el canal digital unificado para la gestión de reclamos vinculados a infraestructura y servicios. Las solicitudes que realizan las instituciones educativas se canalizan a través de esta plataforma, disponible en la página oficial de la Dirección General de Cultura y Educación.