El intendente Ariel Sujarchuk participó en Ingeniero Maschwitz de la inauguración del supermercado Don Ángel, un emprendimiento que generó 67 nuevos puestos de trabajo para vecinos del distrito: “Estamos en un contexto complejo en la Argentina donde muchas industrias atraviesan dificultades, pero en Escobar seguimos articulando con el sector privado para promover la actividad productiva y crear fuentes de trabajo. No se le puede poner un freno al desarrollo del distrito y en Escobar, con políticas públicas y un trabajo articulado con el sector privado, fomentamos la actividad comercial y las nuevas oportunidades”, expresó el jefe comunal, quien recorrió las nuevas instalaciones junto a los dueños de la firma, Matías y Alejandro Lento.
Don Ángel es una empresa familiar fundada en 1987, con base en Tigre, que abastece a más de 7.000 comercios minoristas —397 de ellos en Escobar— y opera cuatro supermercados mayoristas en la región. La nueva sucursal, ubicada en Colectora Este 2217, amplía la oferta para comerciantes y familias del distrito y fortalece la actividad económica local.
Durante la inauguración, Sujarchuk destacó: “El establecimiento fue desarrollado con infraestructura moderna, tecnología de última generación y criterios de eficiencia energética, reafirmando su compromiso con la sustentabilidad y el desarrollo responsable del distrito. Que empresas como Don Ángel apuesten por nuestro municipio es una gran noticia”.
Ariel Sujarchuk: «A pesar del contexto actual, en Escobar seguimos generando puestos de trabajo»
