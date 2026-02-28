Ariel Sujarchuk: «A pesar del contexto actual, en Escobar seguimos generando puestos de trabajo»

El intendente Ariel Sujarchuk participó en Ingeniero Maschwitz de la inauguración del supermercado Don Ángel, un emprendimiento que generó 67 nuevos puestos de trabajo para vecinos del distrito: “Estamos en un contexto complejo en la Argentina donde muchas industrias atraviesan dificultades, pero en Escobar seguimos articulando con el sector privado para promover la actividad productiva y crear fuentes de trabajo. No se le puede poner un freno al desarrollo del distrito y en Escobar, con políticas públicas y un trabajo articulado con el sector privado, fomentamos la actividad comercial y las nuevas oportunidades”, expresó el jefe comunal, quien recorrió las nuevas instalaciones junto a los dueños de la firma, Matías y Alejandro Lento.



Don Ángel es una empresa familiar fundada en 1987, con base en Tigre, que abastece a más de 7.000 comercios minoristas —397 de ellos en Escobar— y opera cuatro supermercados mayoristas en la región. La nueva sucursal, ubicada en Colectora Este 2217, amplía la oferta para comerciantes y familias del distrito y fortalece la actividad económica local.



Durante la inauguración, Sujarchuk destacó: “El establecimiento fue desarrollado con infraestructura moderna, tecnología de última generación y criterios de eficiencia energética, reafirmando su compromiso con la sustentabilidad y el desarrollo responsable del distrito. Que empresas como Don Ángel apuesten por nuestro municipio es una gran noticia”.