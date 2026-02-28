Semillero Digital: el Municipio ofrece 350 becas para capacitarse en el mundo digital

Con el objetivo de acercar oportunidades de capacitación y empleo en el sector tecnológico, la Municipalidad realizó en el Punto Digital de Belén de Escobar una reunión informativa destinada a jóvenes de entre 18 y 28 años, en la que se ofrecieron 350 becas en el marco del programa de formación Semillero Digital. Esta organización sin fines de lucro brinda capacitaciones gratuitas y talleres de formación profesional en oficios digitales para facilitar la inserción laboral en la industria tecnológica.



La difusión del evento se realizó a través de las redes sociales de las áreas municipales de Innovación, Empleo, Producción y la Escuela de Liderazgo (ELi), orientada a jóvenes de sectores vulnerables. Durante el encuentro, se presentó la propuesta educativa 2026 cuyo programa incluye un curso de ingreso, una formación troncal en el primer semestre y una orientación en el segundo semestre en las áreas de Marketing Digital o E-commerce, además de instancias de desarrollo profesional y acompañamiento personalizado.



La iniciativa está destinada a jóvenes con secundario completo —o adeudando hasta dos materias— que cuenten con computadora y acceso a internet, y que deseen postularse a una de las 350 becas disponibles. La cursada de forma virtual se desarrollará entre marzo y noviembre, con modalidad intensiva y enfoque práctico.



La actividad permitió a las y los interesados conocer los requisitos, el proceso de inscripción y el recorrido necesario para acceder a la beca, que incluye charla informativa, entrevista y curso de ingreso, como parte de una propuesta que busca generar oportunidades concretas de inserción laboral en el mundo digital.



El 4 de marzo habrá una nueva charla informativa de manera virtual, los interesados pueden inscribirse completando un formulario (forms.gle/gApcH3j3Nyy4HZks5). De esta manera, el Municipio continúa impulsando acciones que promueven la capacitación en oficios digitales y generan herramientas concretas para la inclusión laboral de las y los jóvenes del distrito.