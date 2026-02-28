Se abrió la inscripción para que instituciones educativas visiten la Granja Educativa Don Benito de Ingeniero Maschwitz. Las escuelas y jardines de gestión pública y privada pueden reservar turnos para realizar visitas didácticas donde los estudiantes interactúan con animales, aprenden sobre la vida rural, la preservación del ambiente y conocen el trabajo de rescate y cuidado de los ejemplares que viven allí.
Las visitas se realizan de miércoles a domingos, de 9 a 17 horas. Las instituciones interesadas en coordinar una visita o solicitar más información pueden escribir a: donbenito.escobar@gmail.com.
El público general, los menores de 3 años, jubilados y personas con discapacidad junto a un acompañante no abonan entrada. Los precios y promociones pueden consultarse por teléfono al 15 3726-1260 o a través de las redes sociales de la granja.
La Granja Don Benito abrió la inscripción para visitas escolares
