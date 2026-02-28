Finde en Escobar: los festejos del Año Nuevo Chino y una Peatonal de Verano en Matheu son los eventos destacados

Se viene un nuevo fin de semana en el partido de Escobar cargado de actividades para disfrutar con amigos o en familia, entre las que se destacan los festejos del Año Nuevo Chino y una nueva edición de la Peatonal de Verano en Matheu, además de una variada cartelera en el Cine Italia.



Las actividades comienzan este viernes en el Teatro Seminari Cine Italia (Mitre 451, Belén de Escobar) con dos funciones del espectáculo teatral “Guerreras Doradas”, a las 16 y 18 horas.



El sábado, a partir de las 16 horas, se celebrará el Año Nuevo Chino con una feria de comida oriental, exhibiciones de tambores Taiko, talleres de Origami, demostraciones de Kung Fu, música en vivo y la habitual Danza del Dragón. Luego, a las 18 horas, se desarrollará una nueva edición de la Peatonal de Verano en Matheu (Canesi, entre Mitre y Ruta 25), con shows en vivo, feria de emprendedores y emprendedoras, patio gastronómico y una variedad de actividades al aire libre. Más tarde, a las 19 horas en el Centro Cultural Campiglia (Mitre 797, Belén de Escobar), se llevará adelante el evento “Encuentros Vivenciales” a cargo de María Ruiber.



El domingo, el Cine Italia contará con funciones de las películas “Hoppers: Operación Castor” a las 15 horas y a las 17:30 horas en 3D, “Epic: Elvis Presley in Concert” a las 21:30 horas y “Scream 7” a las 22 horas. Por último, también habrá funciones gratuitas de las películas “El Libro de la Selva” a las 19 horas y “Batman vs. Superman” a las 21:30 horas.