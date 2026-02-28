Día de la Mujer: la Municipalidad impulsa actividades en todo el distrito

Para conmemorar el Día Internacional de la Mujer, la Municipalidad organiza durante marzo una amplia agenda de propuestas abiertas y gratuitas que ponen el foco en los derechos, la salud, la cultura y el fortalecimiento de las redes comunitarias.



La primera actividad será el lunes 2 de marzo, bajo el lema “Derechos que protegen. Conciliar trabajo, crianza y lactancia también es cuidar a toda la comunidad”, en la Plaza Manuel Belgrano (Belgrano entre Concejal Larroca y Padre Perna, Garín). La jornada, impulsada por el programa Primeros 1000 Días, en el marco de la Dirección de Atención Primaria de la Salud, Escobar Sostenible y la Dirección de Género y Diversidades, incluirá el taller “Mitos y verdades de la lactancia”, el lanzamiento del concurso artístico “Pintar y crecer” —convocatoria a artistas locales para crear una obra que formará parte del Calendario Primeros 1000 Días 2027— y la siembra de árboles de especies nativas. También habrá un operativo integral de salud con vacunación y control de libretas sanitarias, y un espacio de promoción de derechos de la Dirección de Niñez y Adolescencia de la Secretaría de Desarrollo Social.



Los Espacios de Crianza del programa Primeros 1000 Días Escobar, continuarán sumando actividades en distintos CAPS del distrito: el martes 10 de marzo a las 9 hs. en el CAPS Vilar (Corrientes y Formosa, Barrio Obejero, Maquinista Savio); el jueves 12 de marzo a las 9 hs. en el CAPS Di Maio (Sargento Cabral y General Paz, Barrio San Luis, Escobar); y el viernes 27 de marzo a las 9.30 hs. en el CAPS Prota (Tiziano y Moreno, Barrio La Victoria, Escobar), con talleres y espacios de reflexión sobre derechos, lactancia, corresponsabilidad en las tareas de cuidado y vuelta al trabajo. A lo largo del mes se sumarán actividades en todos los centros de salud.



El viernes 6 de marzo a las 16 horas, en Boulevard Presidente Perón esquina Belgrano, Garín, se realizará la actividad territorial “Hablemos de derechos”, coordinada por la Dirección de Género y Diversidades, con ferias, mural en vivo, radio abierta y taller de promoción.



Además, el 7 y 8 de marzo, de 17 a 23 horas, tendrá lugar el Festival Día de la Mujer en Boulevard Presidente Perón y Libertad, también en Garín, con música en vivo, foodtrucks, feria sustentable y actividades para compartir en comunidad.



En el marco de esta agenda, también se desarrollarán capacitaciones para trabajadoras y trabajadores municipales en la Ley Micaela, una normativa que establece la formación obligatoria en perspectiva de género y prevención de las violencias por motivos de género para todas las personas que integran los tres poderes del Estado. Será el el 3, 5, 10 y 19 de marzo en la sede de la Secretaría de Desarrollo Social en Colectora este 659, Belén de Escobar. Asimismo, el 5 de marzo la Dirección de Género y Diversidades participará en la ciudad de La Plata de la apertura de un Consejo Consultivo provincial junto a la ministra de Mujeres y Diversidad de la Provincia de Buenos Aires, Estela Díaz.