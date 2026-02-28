Interes general

Día de la Mujer: la Municipalidad impulsa actividades en todo el distrito

27 febrero, 2026
Realidades de Escobar

Para conmemorar el Día Internacional de la Mujer, la Municipalidad organiza durante marzo una amplia agenda de propuestas abiertas y gratuitas que ponen el foco en los derechos, la salud, la cultura y el fortalecimiento de las redes comunitarias.

La primera actividad será el lunes 2 de marzo, bajo el lema “Derechos que protegen. Conciliar trabajo, crianza y lactancia también es cuidar a toda la comunidad”, en la Plaza Manuel Belgrano (Belgrano entre Concejal Larroca y Padre Perna, Garín). La jornada, impulsada por el programa Primeros 1000 Días, en el marco de la Dirección de Atención Primaria de la Salud, Escobar Sostenible y la Dirección de Género y Diversidades, incluirá el taller “Mitos y verdades de la lactancia”, el lanzamiento del concurso artístico “Pintar y crecer” —convocatoria a artistas locales para crear una obra que formará parte del Calendario Primeros 1000 Días 2027— y la siembra de árboles de especies nativas. También habrá un operativo integral de salud con vacunación y control de libretas sanitarias, y un espacio de promoción de derechos de la Dirección de Niñez y Adolescencia de la Secretaría de Desarrollo Social.

Los Espacios de Crianza del programa Primeros 1000 Días Escobar, continuarán sumando actividades en distintos CAPS del distrito: el martes 10 de marzo a las 9 hs. en el CAPS Vilar (Corrientes y Formosa, Barrio Obejero, Maquinista Savio); el jueves 12 de marzo a las 9 hs. en el CAPS Di Maio (Sargento Cabral y General Paz, Barrio San Luis, Escobar); y el viernes 27 de marzo a las 9.30 hs. en el CAPS Prota (Tiziano y Moreno, Barrio La Victoria, Escobar), con talleres y espacios de reflexión sobre derechos, lactancia, corresponsabilidad en las tareas de cuidado y vuelta al trabajo. A lo largo del mes se sumarán actividades en todos los centros de salud.

El viernes 6 de marzo a las 16 horas, en Boulevard Presidente Perón esquina Belgrano, Garín, se realizará la actividad territorial “Hablemos de derechos”, coordinada por la Dirección de Género y Diversidades, con ferias, mural en vivo, radio abierta y taller de promoción.

Además, el 7 y 8 de marzo, de 17 a 23 horas, tendrá lugar el Festival Día de la Mujer en Boulevard Presidente Perón y Libertad, también en Garín, con música en vivo, foodtrucks, feria sustentable y actividades para compartir en comunidad.

En el marco de esta agenda, también se desarrollarán capacitaciones para trabajadoras y trabajadores municipales en la Ley Micaela, una normativa que establece la formación obligatoria en perspectiva de género y prevención de las violencias por motivos de género para todas las personas que integran los tres poderes del Estado. Será el el 3, 5, 10 y 19 de marzo en la sede de la Secretaría de Desarrollo Social en Colectora este 659, Belén de Escobar. Asimismo, el 5 de marzo la Dirección de Género y Diversidades participará en la ciudad de La Plata de la apertura de un Consejo Consultivo provincial junto a la ministra de Mujeres y Diversidad de la Provincia de Buenos Aires, Estela Díaz.