PES Escobar: últimos tres días para inscribirse a las tecnicaturas de la Facultad de Agronomía

Hasta este viernes 27 de febrero inclusive, está abierta la inscripción al primer cuatrimestre de las carreras de la Facultad de Agronomía de la UBA en el Polo de Educación Superior (PES) de Escobar. Se trata de tres tecnicaturas: Florihorticultura, Jardinería, y Producción Vegetal Orgánica.



Quienes deseen ingresar a las carreras, tienen que haber aprobado previamente las siguientes materias del Ciclo Básico Común (CBC): Trabajo y Sociedad, Biología y Química. Para completar la inscripción, es necesario presentar un formulario firmado (descargable en www.agro.uba.ar/ingresantes) junto con la documentación requerida. Los estudiantes podrán entregar la documentación en el PES (Sucre 1550, Ingeniero Maschwitz), en las oficinas de la FAUBA. Para consultas, se puede enviar un correo electrónico a delegacionesescobar@agro.uba. ar .



Documentación a presentar:

– Formulario de solicitud de inscripción, completo, impreso y firmado de puño y letra.

– Declaración jurada de materias del CBC, con notas (números enteros), fechas de aprobación y códigos de materia, impresa y firmada.

– Fotocopia de DNI (anverso y reverso).

– Una foto 4×4.

– Título secundario legalizado por la UBA.

– Se aceptan legalizaciones anteriores a marzo de 2020. En caso de no contar con legalización, el trámite deberá realizarse a través de TAD UBA.

– Si el título aún no fue emitido, se podrá presentar constancia de título en trámite con fecha actualizada.

– Comprobante de inscripción al CBC.