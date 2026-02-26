Fiesta de la muzzarella: este miércoles sumate al Día de las Pizzerías en Escobar

Ya son 30 los comercios del distrito que se sumaron a una edición del Día de las Pizzerías en Escobar, que se desarrollará este miércoles 25 de febrero, con descuentos y promociones únicas para que vecinos y vecinas puedan disfrutar de uno de los platos más elegidos por las familias argentinas.



Las pizzerías ofrecerán beneficios que van del 10% al 50% off, además de combos especiales y promociones exclusivas abonando en efectivo o retirando en el local. Entre las ofertas destacadas se podrán encontrar 2 pizzas grandes desde $19.900 o $23.500 (con ahorros que superan los $10.000 respecto a su precio habitual), 2×1 en pizzas y bebidas, segunda unidad al 50% de descuento, 25% y 30% off en toda la carta y regalos como gaseosas, cervezas o empanadas sin cargo. También habrá combos familiares con bebidas incluidas, “happy hour” y descuentos acumulables.



Participan comercios de Belén de Escobar, Ingeniero Maschwitz, Garín, Matheu y Loma Verde. Para conocer el listado completo de locales adheridos y el detalle de todas las promociones, se puede ingresar a www.escobar.gob.ar/diadelaspizzerias.



El Día de las Pizzerías, al igual que otras iniciativas como el Día de las Heladerías, las Cafeterías o el de las Vinotecas, es una acción impulsada por el Municipio en articulación con la Cámaras de Comercio de Escobar, Matheu, Garín e Ingeniero Maschwitz, con el objetivo de fortalecer el comercio local y promover el consumo en los distintos centros comerciales del distrito.