Lagomarsino: Tres detenidos por matar a un hombre a golpes

Tres personas fueron detenidas acusadas de asesinar a golpes a un hombre. El ataque se produjo en la vía pública pero cuando la víctima ya estaba muy golpeada, la llevaron hasta su habitación y la tiraron en la cama. Horas después, un llamado anónimo alertó a la policía que llegó al lugar y halló al hombre ensangrentado y sin vida.

Fuentes policiales indicaron que el hecho se conoció cerca de las 3 de la mañana del lunes por un llamado al 911. Sucedió frente a una vivienda ubicada en la esquina de Nicaragua y Suiza del barrio Solares del Norte de la localidad de Luis Lagomarsino.

A la llegada de la policía, por datos de vecinos, ingresaron a una habitación en donde yacía sobre la cama, ensangrentado y sin signos vitales el cuerpo de la víctima, identificado como Cesar Matías Moreno (43). La víctima tenía golpes en las piernas, brazos y rostro.

El hombre alquilaba la habitación a dos hermanos quienes eran propietarios del lugar. Por testigos y especialmente por imágenes de las cámaras municipales que fueron observadas por los investigadores, el hecho habría comenzado varias horas antes en la vía pública.

Un altercado entre la víctima y tres hombres, entre ellos los dos hermanos dueños de la propiedad y locatarios. Desde ahí se desató una pelea con agresiones de golpes de puño y patadas. Según testigos dijeron a la policía que los tres atacantes y la misma víctima habrían estado consumiendo bebidas alcohólicas desde horas tempranas.

Luego de la violenta agresión, el trío de atacantes llevó casi inconsciente a la víctima hasta el interior de la casa y lo dejaron en su cama, aparentemente aún con vida. Así lo encontraría finalmente la policía pero ya fallecido. A su vez le sustrajeron prendas de vestir y su teléfono celular.

Autoridades de la Estación de Policía Pilar, de la Sub DDI a cargo del comisario inspector Sergio Torres y del destacamento policial local, en distintos allanamientos, detuvieron a los tres acusados. Se trata de Isaías Ezequiel González, su hermano José Andrés González (27), ambos domiciliados en la calle Suiza al 2900 de la misma localidad; y Lucas Germán Torres (38) con domicilio en la calle Nicaragua al 4700.

La causa fue caratula como “Aprehensión por Homicidio en ocasión de Robo” con intervención de la UFI Nº 3 de Pilar a cargo del Dr. Raúl Casal.