Más operativos y multas millonarias para erradicar basurales en Escobar

La Municipalidad de Escobar intervino en seis casos vinculados a basurales y microbasurales en los últimos días y reforzó los controles en todo el distrito ante la reiteración de maniobras ilegales que afectan la salud y el ambiente. Uno de los hechos más relevantes ocurrió este fin de semana en un predio de aproximadamente cinco hectáreas ubicado en Ruta 26 y Arroyo Correntino, que ya contaba con múltiples sanciones previas, donde se produjo un incendio presuntamente intencional. Allí se hace foco, sobre todo, en el accionar de volqueteros durante las noches.



Por ese motivo el Municipio dispondrá de guardias de 24 horas en puntos estratégicos del distrito con el objetivo de prevenir nuevos focos de contaminación y sancionar rápidamente a quienes incumplen la normativa. “Que quede claro de una vez por todas: en Escobar se combaten todos los delitos, incluyendo los que atentan contra el ambiente y la convivencia. Ninguno va a quedar impune”, sostuvo el intendente Ariel Sujarchuk.



En el predio mencionado, el Municipio actuó de inmediato junto a Defensa Civil, Bomberos y las diferentes áreas de Inspección; labró actas contravencionales y denunció penalmente al responsable por delitos ambientales, que podrían derivar en multas millonarias. Además, ante la persistencia de la actividad clandestina y el agravamiento de la situación, se elevó una denuncia ante el Ministerio de Ambiente de la Provincia de Buenos Aires. También se sancionó a tres empresas de volquetes que operaban allí de manera clandestina, arrojando residuos sin autorización ni habilitación. De las tres empresas, dos resultaron escobarenses y una del partido de Tigre.



“Desde hace años venimos desarticulando este negocio de unos pocos que perjudican a miles. Sin embargo, algunos todavía insisten. A quienes manejan volquetes les pedimos que trabajen en lugares habilitados y cumplan con la normativa. La mayoría lo hace bien; queremos que todos lo hagan”, agregó Sujarchuk.



Otros dos casos de creación de basurales en los últimos días se registraron en la calle Sucre, en Ingeniero Maschwitz, donde se detectó a distintos vehículos arrojando basura en la vía pública. En ambos episodios, gracias a las cámaras del Centro de Monitoreo municipal, se logró identificar y sancionar a los ocupantes de los vehículos involucrados. Asimismo, se labraron actas contra una empresa que volcaba residuos en el espacio público sobre la Avenida de los Lagos, Belén de Escobar. También se intervino en el caso de un acopiador en la localidad de Matheu, que desarrollaba actividades sin la habilitación pertinente y fue debidamente sancionado.



Un hecho a destacar tuvo lugar la semana pasada en el barrio San Luis de Belén de Escobar, a partir de la denuncia de una vecina que registró con su celular a tres personas arrojando un gran volumen de residuos. Tras el aviso, el Municipio montó un operativo conjunto que permitió identificar el vehículo y a sus ocupantes en pocos minutos. Dichas personas fueron sancionadas y, además de la multa correspondiente al principal responsable, se le impuso la realización de trabajos comunitarios en la huerta municipal agroecológica de Ingeniero Maschwitz.



Paralelamente, la Secretaría Legal y Técnica documenta cada procedimiento —incluyendo inspecciones, antecedentes, actas contravencionales, fotografías y registros fílmicos— para que el Poder Judicial pueda avanzar con allanamientos, medidas cautelares y, de corresponder, detenciones, tanto en casos vinculados a volquetes como a infractores particulares.



El Municipio recuerda que arrojar residuos en la vía pública constituye una falta grave que afecta la salud, el ambiente y la calidad de vida de toda la comunidad. Los vecinos y vecinas pueden denunciar estos hechos a través de los canales oficiales: el chatbot Flora, por WhatsApp al 11 6813-1202, o el sistema de seguridad Ojos y Oídos en Alerta (inscripción en www.escobar360.gob.ar).