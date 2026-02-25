Escobar vibró con un fin de semana de peatonales y cultura en vivo

El partido de Escobar vivió un fin de semana con una masiva participación de vecinos y vecinas en las distintas propuestas culturales organizadas por la Municipalidad. Con acceso libre y gratuito, las actividades convocaron a miles de personas en diferentes puntos del distrito y volvieron a hacer de las calles un gran punto de encuentro.



El sábado por la noche, el anfiteatro El Dorado de Ingeniero Maschwitz fue escenario de la Gran Milonga El Dorado, que reunió a bailarines, músicos y público en una jornada dedicada al tango. La clase abierta dio inicio a la actividad y luego llegaron las exhibiciones y los shows en vivo, con una pista colmada y un público que acompañó hasta el cierre.



En simultáneo, la peatonal de Hipólito Yrigoyen, en Belén de Escobar, fue uno de los epicentros del fin de semana con la Peatonal Ochentosa Volumen II. Desde las 18 y hasta la medianoche, miles de personas recorrieron la feria de emprendedores, los food trucks y el escenario principal. La plaza San Martín estuvo repleta: familias y grupos de amigos llevaron reposeras, extendieron manteles sobre el pasto y disfrutaron de la música de los años 80 en un clima festivo que se sostuvo durante toda la noche.



También el sábado, la calle Mendoza en Ingeniero Maschwitz fue sede de la Fiesta de la Cerveza, donde productores locales ofrecieron variedades artesanales junto a propuestas gastronómicas y espectáculos itinerantes. La circulación constante de público generó un fuerte movimiento en la zona y acompañó el trabajo de comerciantes y elaboradores del distrito.



El domingo, el Paseo Mendoza recibió a la Peatonal Japonesa, que desde el mediodía hasta las 21 horas presentó comidas típicas, danzas tradicionales, muestras culturales y actividades abiertas a la comunidad. A lo largo de la jornada, el público se acercó de manera sostenida y volvió a mostrar el interés por propuestas que amplían y diversifican la agenda cultural local.



Organizadas por la Municipalidad, estas iniciativas no solo promueven el acceso a la cultura y al esparcimiento, sino que también impulsan la actividad económica local, fortalecen a los comercios y brindan oportunidades concretas de trabajo y visibilización a emprendedores y emprendedoras del partido.