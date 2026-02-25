Cronograma del sistema municipal de recolección de ramas para esta semana

La Municipalidad de Escobar informa el cronograma semanal de recolección de ramas y restos de podas para que los vecinos y vecinas puedan depositarlos a partir de hoy, lunes 23, hasta el domingo 1º de marzo. Los equipos municipales pasarán a retirarlos a partir del lunes 2 hasta el sábado 7.
Las UGC involucradas en esta oportunidad son las siguientes: BE8 (Kennedy 10) y GA5 (Cayetano Bourdet e Isla Picton). Ante cualquier duda sobre las zonas que abarca cada UGC, se puede consultar el sitio web oficial www.escobar.gob.ar/ugc.
A su vez, para conocer el cronograma, los vecinos y vecinas pueden ingresar a la web escobar.gob.ar/recoleccion-de-
