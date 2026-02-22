Rotura de un caño en una obra de AySA: el Municipio intervino de inmediato con tareas de limpieza

La rotura de un caño y una válvula en la obra que lleva adelante AySA en Ingeniero Maschwitz, sobre la calle Independencia, generó la salida de agua y afectó veredas y algunos domicilios de la zona. Equipos municipales acudieron al lugar de inmediato para realizar tareas que facilitaron el escurrimiento, además de tareas de limpieza y otras de logística. Los trabajos se realizaron durante la madrugada y la mañana del sábado sobre la calle Independencia, a la altura de Pueyrredón, en el barrio San Lorenzo de Ingeniero Maschwitz.



La rotura se produjo en el tramo donde AySA ejecuta la obra del colector cloacal del barrio San Miguel, un proyecto que permitirá ampliar la red y beneficiar a más de 5.000 vecinos. En paralelo, la empresa realizó el cierre de válvulas correspondientes y comenzó con la reparación técnica para resolver la falla y continuar con los trabajos previstos.