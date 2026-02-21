Del Viso: Cayó «El Puro», acusado de regentear puntos de droga

Un joven de 26 años, que contaba con pedido de captura por infracción a la Ley de Drogas y era conocido como “El Puro”, fue detenido en Pilar.

Fuentes policiales informaron que se trata de Brian Ernesto Damián Ibarra, quien era buscado por regentear puntos de venta de estupefacientes en el conurbano.

En este contexto, oficiales de la Policía Bonaerense llevaron a cabo diversos procedimientos, tareas de campo encubiertas, al tiempo que efectuaron el seguimiento del implicado y concretaron su arresto en la Ruta 8 y Centenera, en Del Viso.

Los uniformados secuestraron una camioneta Jeep Renegade negra dominio AH-232-PQ y un celular iPhone, mientras que Ibarra quedó a disposición del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N°2 de San Martín, a cargo de la magistrada Alicia Vence, por infracción a la Ley de Drogas N° 23.737.