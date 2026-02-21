El Mercado de Productos Familiares vuelve a Belén de Escobar

Lácteos, frutas, verduras y distintos productos elaborados por emprendedores locales a precios accesibles formarán parte de las ofertas del Mercado de Productos Familiares, que este sábado 21 llegará a Belén de Escobar. La jornada se desarrollará de 9 a 13 horas en Mendoza y Sanguinetti.



La iniciativa, impulsada por la Municipalidad de Escobar junto al Estado provincial, busca fortalecer a productores y emprendedores del distrito, promoviendo el consumo responsable y el acceso a alimentos de calidad.



Además, habrá un operativo de Salud y Zoonosis, brindando servicios y asesoramiento para toda la comunidad. Quienes realicen sus compras con Cuenta DNI podrán acceder a un 40% de ahorro, en el marco de los beneficios vigentes por parte de la Provincia.