LLAMADO SOLIDARIO PARA NURIA

Hoy queremos contarte el Caso de Nuria para que nos ayudes en la difusión para colaborar con la Campaña para recaudar 24 millones de pesos para que pueda continuar con su tratamiento paliativo en Ecuador. Este domingo Nuria y su mamá Emma viajan a Ecuador para la segunda dosis, pero ya no tienen recursos para la próxima.

Nuria Callaguara tiene cuatro años y medio, nació con un síndrome genético llamado CASK. Padece parálisis cerebral, microcefalia, coloboma de nervio óptimo, hipoacusia lateral cerebelosa, tiene un botón gástrico y sonda para alimentarse, entre otros síntomas. Actualmente está llevando adelante un tratamiento en Ecuador, una terapia celular que debe aplicarse cada 28 días. Cada aplicación tiene un costo de tres mil dólares más viaje y alojamiento. Necesitan 24 millones de pesos para las tres sesiones restantes de un total de 5 que debe realizarse en Cuenca, Ecuador. El domingo 15 de marzo de 12 a 16 hs se realizará una Peña a beneficio en el Club Unión de Presidente Derqui. Las entradas ya pueden adquirirse comunicándose por Whatsapp al +54 9 11 6848-7575. Más info https://www.instagram.com/todosxnuria También pueden transferir a la cuenta todosconnuria (a nombre de Emma Serrudo).