Interes general

Vuelve el Día de las Pizzerías en Escobar con promociones imperdibles

20 febrero, 2026
Realidades de Escobar

Escobar celebra la segunda edición del Día de las Pizzerías, una propuesta que reúne promociones y descuentos de decenas de locales de todo el distrito para que vecinos y vecinas puedan disfrutar de uno de los platos más elegidos y tradicionales: la pizza.

Este 25 de febrero, las pizzerías adheridas ofrecerán descuentos y combos especiales para todos los gustos: hay rebajas que van del 10%, 15%, 20% y hasta 25% off en distintas variedades de pizzas, promociones 2×1 y precios especiales en muzzarella con ahorros que superan los $10.000 respecto al valor habitual. También se suman combos con gaseosas, cervezas o tragos incluidos, beneficios pagando en efectivo, descuentos en salón, take away y delivery.

Hasta el momento hay 20 comercios adheridos en Belén de Escobar, Ingeniero Maschwitz, Garín y Loma Verde, y se espera que se sumen nuevos locales en los próximos días. Para conocer el listado completo y todas las promociones, se puede ingresar a www.escobar.gob.ar/diadelaspizzerias.

El Día de las Pizzerías, al igual que otras fechas como el Día de las Heladerías, las Cafeterías o el de las Vinotecas, es una acción impulsada por el Municipio en articulación con la Cámara de Comercio de Escobar y la Cámara de Comercio de Matheu, fortaleciendo el trabajo conjunto entre la Municipalidad y el sector privado.