Vuelve el Día de las Pizzerías en Escobar con promociones imperdibles

Escobar celebra la segunda edición del Día de las Pizzerías, una propuesta que reúne promociones y descuentos de decenas de locales de todo el distrito para que vecinos y vecinas puedan disfrutar de uno de los platos más elegidos y tradicionales: la pizza.



Este 25 de febrero, las pizzerías adheridas ofrecerán descuentos y combos especiales para todos los gustos: hay rebajas que van del 10%, 15%, 20% y hasta 25% off en distintas variedades de pizzas, promociones 2×1 y precios especiales en muzzarella con ahorros que superan los $10.000 respecto al valor habitual. También se suman combos con gaseosas, cervezas o tragos incluidos, beneficios pagando en efectivo, descuentos en salón, take away y delivery.



Hasta el momento hay 20 comercios adheridos en Belén de Escobar, Ingeniero Maschwitz, Garín y Loma Verde, y se espera que se sumen nuevos locales en los próximos días. Para conocer el listado completo y todas las promociones, se puede ingresar a www.escobar.gob.ar/ diadelaspizzerias .



El Día de las Pizzerías, al igual que otras fechas como el Día de las Heladerías, las Cafeterías o el de las Vinotecas, es una acción impulsada por el Municipio en articulación con la Cámara de Comercio de Escobar y la Cámara de Comercio de Matheu, fortaleciendo el trabajo conjunto entre la Municipalidad y el sector privado.